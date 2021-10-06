السويد تغطي جبلا جليديا بالقماش خشية من الذوبان صيفا

الوكيل الإخباري - قال منظمو مبادرة خاصة إن غطاء من القماش استخدم لحماية جزء من جبل هيلاجز الجليدي في شمال السويد خلال فصل الصيف حال دون ذوبان ما يصل ارتفاعه إلى 3.5 متر من الجبل بفضل المبادرة وهي الأولى من نوعها في الدول الاسكندنافية.



ويتسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض في تقليص حجم الكتل الجليدية في مختلف أرجاء العالم.

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وعلى سبيل المثال فقدت الكتلة الجليدية على جبل كابنيكايسه، أعلى جبال السويد، مترين من ارتفاعها خلال العامين الماضيين فقط.



وأُجريت تجربة الغطاء القماشي في جبل هيلاجز أعلى جبال السويد جنوبي الدائرة القطبية الشمالية.



وقال إريك هاس أحد المشاركين في التجربة "قمنا بتغطية جزء صغير من الكتلة الجليدية بقماش مصنوع من الصوف ونشاء الذرة لنعرف فقط ما إذا كان بالإمكان إبطاء وتيرة الذوبان عن المعتاد".



وأضاف "هذا الغطاء حمى فعليا ما بين 3.5 وأربعة أمتار من الذوبان".



ويأمل هاس وأصدقاؤه في إعادة التجربة على مساحة تزيد عن 40 مترا مربعا شملتها التجربة السابقة على جبل هيلاجز وإشراك باحثين في علوم الجليد لتوفير نهج علمي.

المصدر - البيان