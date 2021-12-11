السينية تحبط تهريب حلي ذهبية من لبنان إلى ألمانيا

الوكيل الإخباري - حاول رجل تهريب ذهب خبأه في تماثيل من لبنان إلى ألمانيا. وقال متحدث باسم سلطات الجمارك في مدينة دوسلدورف الألمانية، أمس، إن الرجل (54 عاماً) كان يريد العبور في مطار دوسلدورف عبر المخرج المخصص للبضائع التي لا تستلزم تسجيل.



أضاف المتحدث أنه عندما قامت سلطات الجمارك بفحص هذه البضائع وحقيبة الرجل عبر الأشعة السينية، أظهرت صور الأشعة حُلي مخبأة في تماثيل للمهد بحقيبة الرجل.

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وعندما فتح ضباط الجمارك التماثيل وجدوا بداخلها إجمالاً 33 قطعة حلي من الذهب وعملات ذهبية تزن نحو 450 غراماً. وتُقدر السلطات قيمتها بأكثر من 15 ألف يورو. كما كان بحوزة الرجل 6500 يورو نقدية.



وقال المتحدث: «لم نعثر على فاتورة. ولا نعرف ما إذا كان الرجل اشترى الذهب قبل سفره أم كان يمتلكه من قبل»، موضحاً أن الرجل تجاوز بالفعل الحد الأقصى لقيمة البضائع المسموح بنقلها دون رسوم، والذي يبلغ 430 يورو. وذكر المتحدث أن الرجل لو كان قد سجل هذه البضائع قبل المرور بها، لكان كل شيء على ما يرام، مضيفاً أن الرجل سيواجه إجراءات جنائية بتهمة التهرب الضريبي.

وأضاف المتحدث أنه عندما قامت سلطات الجمارك بفحص هذه البضائع وحقيبة الرجل عبر الأشعة السينية، أظهرت صور الأشعة حُلي مخبأة في تماثيل للمهد بحقيبة الرجل.

وعندما فتح ضباط الجمارك التماثيل وجدوا بداخلها إجمالاً 33 قطعة حلي من الذهب وعملات ذهبية تزن نحو 450 غراماً. وتُقدر السلطات قيمتها بأكثر من 15 ألف يورو. كما كان بحوزة الرجل 6500 يورو نقدية.

المصدر - البيان