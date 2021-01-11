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الإثنين، 11-01-2021 10:24 ص

السيول تجرف سيارة والسائق ينجو بإعجوبة في السعودية - فيديو

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الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو يحبس الأنفاس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسائق سيارة جرفته السيول في منطقة جبلية بمدينة حائل في السعودية.

حاول سائق السيارة البيضاء النجاة من السيول بكل ما أوتي من قوة لكنها كانت أقوى منه في كل مرة نتيجة لشدتها.

قام المواطنون من حوله بتشجيعه آملين في نجاته، لكن بدا الأمر شاقًا جدًا عليه، حيث أخذت السيول تجرف السيارة بعيدًا وتدفعها.

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كان المواطنون يصيحون "تدعس .. ادعس" في دعم وتشجيع منهم لقائد السيارة، لكي يضغط على البنزين أكثر فينجو.

وبالفعل استطاع السائق النجاح والخروج من وسط مياه السيول الشديدة التي ضربت مدينة حائل مؤخرًا، فيما وقف المواطنون يرددون "عاش .. الحمدلله" فرحين بنجاته وتمكنه من الخروج.

انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقًا بتحذيرات للمواطنين من الخروج بين الجبال في ظل تلك الظروف الصعبة.

وأظهر مقطع الفيديو لقطات من المعاناة التي عاشها قائد المركبة وهو يحاول الخروج من المياه التي غمرت السيارة، وكادت أن تطيح بها بعيدًا.

 

 

 

المصدر : صدى البلد



 




 

 


 

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