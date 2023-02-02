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الخميس، 02-02-2023 01:54 م

الشرطة الأمريكية تطلق النار على رجل مبتور الساقين - فيديو

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو قيام عناصر من شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية بإطلاق النار على رجل مبتور الساقين على كرسي متحرك.

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وأظهر الفيديو الرجل المبتور بعد نزول من كرسيه حيث كان يركض وهو يعرج هارباً منهم لكنهم أطلقوا عليه النار ومات.


وبررت الشرطة فعلتها بقولها أنه قام بإلقاء سكين عليهم ما دفعهم لأطلاق النار عليه.


وتم فتح تحقيق في الحادثة التي سببت ضجة في الولايات المتحدة .

 

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