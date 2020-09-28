الشرطة الأمريكية تعثر على مخبأ سري أسفل مترو أنفاق نيويورك - صور وفيديو

الوكيل الاخباري – عثرت الشرطة الأمريكية على غرفة مجهزة أسفل محطة المترو المركزية في ولاية نيويورك الأمريكية، وجدت بداخلها ما يدل على وجود حياة صاخبة بتلك الغرفة، مما يشير إلى أن هناك أشخاصا يعيشون فيها وأنها ليست مهجورة.



حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الشرطة الأمريكية في نيويورك اكتشفت غرفة تحت مترو الأنفاق بالصدفة بعد أن رصدت حركة غير طبيعية للعمال بعد انتهاء الساعات المقررة لهم في العمل وعدم خروجهم من تحت الأرض لأيام من خلال البوابات التي ترصد دخولهم وخروجهم .

اضافة اعلان







وتتبعت الشرطة خط سير هؤلاء العمال لتحديد مكانهم بعد أن بدأت الشكوك تتزايد يوما بعد يوم، وبالفعل توصلت الشرطة إلى غرفة تحت الأرض بها ثلاجة وتلفاز وطعام وأريكة وكأنها مجهزة للنوم وهناك أشخاص يسكنون بها.



ألقت الشرطة القبض على 3 عمال علمت أنهم يعملون في المترو، وقاموا بتجهيز تلك الغرفة بدون علم الأجهزة الحكومية وأصبحت ملاذهم بعد العمل يأكلون ويشربون وينامون بها دون علم أي شخص.



جدير بالذكر أن الشرطة كانت تشك أن هؤلاء العمال يعملون لصالح أجهزة مخابرات معادية، ولكن بعد تحقيقات استمرت أيام، تبين أن تلك الغرفة كان المقصد منها الراحة فقط، ولم تكون وكرا لمجرمين ولكن في كل الأحوال فهي بنيت دون علم المسئولين.









المصدر : صدى البلد



