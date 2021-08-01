الأحد 01-08-2021
الوكيل الاخباري

إدارة السير تدعو إلى استخدام وسائل النقل العام

أسباب ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا

الأرصاد لـ الوكيل : ذروة الكتلة الحارة يومي الأربعاء والخميس

المشاركون في برنامج أردننا جنة تجاوزوا الـ 33 ألفا

تأمين مياه شرب نقية لأكثر من 20 ألفا من سكان اللاذقية بسوريا

الأطباء لـ الوكيل : 49 طبيبا ضحية كورونا منذ بدء الجائحة

وزارة العمل: الإبلاغ عن الرشوة هو واجب وطني_صورة

وزارة الشباب تطلق دبلوما مهنيا بالعمل الشبابي نهاية العام

قانونية الأعيان تقر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

3 وفيات بكورونا في فلسطين

الأحد، 01-08-2021 02:03 م

الشرطة الكندية تعتذر بعد إلقاء جثة امرأة في حاوية القمامة

1026494560_0_295_3000_1918_1000x541_80_0_0_f985b48f7bcca77aa1c44871b8d652ad


الوكيل الإخباري - اعتذرت الشرطة ومسؤولو الإطفاء في كندا علنًا عن سوء التعامل مع رفات بشرية بعد أن تم الخلط بين جثة امرأة محترقة ودمية عارضة أزياء وألقيت في حاوية قمامة تابعة للشرطة.

اضافة اعلان

وفي صباح يوم 23 يوليو، استجابت السلطات لتقارير عن حريق صغير خلف مصنع في شيربروك، كيبيك، على بعد ما يزيد قليلاً عن 30 ميلاً شمال فيرمونت.


وقال قائد شرطة شيربروك، دانيل ماكونيل، "عندما وصل الضباط إلى المكان، أفادهم شاهد عيان بأن شخصاً ما أشعل النار في دمية لعرض الأزياء من السيليكون".


وأضاف، بعد مشاورات بين إدارتي الشرطة والإطفاء، تم الاتفاق على التخلص من المانيكان في حاوية مركز الشرطة، والتي لا يمكن للعامة استخدامها.


لكن بعد ساعات من التخلص من الجسم المحترق، تقدم أحد السكان ببلاغ عن شخص مفقود.


وكانت المفاجأة عندما تتبع المحققون هاتف الضحية، ليصلوا لموقع الجسم المحترق، وهو ما دعا الضباط للربط بين الموقع وحادثة المانيكان، ليصلوا سريعاً لحقيقة وقوعهم في خطأ رمي جثة في مكب النفايات.


وفي تفسيره لواقعة الخلط بين الجثة ودمية العرض، قال اختصاصي التشريح، روبرت نيكولسن، لشبكة CBS، إن الجسم يفقد وزنه المائي عند حرقه ولا يبدو مثل الجثة البشرية.

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
iStock-849069964-1200x630

أمريكا..مولود قبل أوانه يسجل معدل ذكاء مرتفعاً - صورة

Salmo_salar-Atlantic_Salmon-Atlanterhavsparken_Norway

سمك السلمون يتعرض لحروق فى نهر كولومبيا بأمريكا - فيديو

820211102013133077567

قصة فتاة لم تكف عن البكاء أثناء تكفينها في السعودية

75379-تسلق-الجبل

رجل بريطاني يتسلق اعلى قمة في جنوب ويلز مع بومة لهذا السبب - صور

دبابة القتال الخفيفة ZTQ-15

العثور على دبابة من الحرب العالمية الثانية في منزل عجوز بألمانيا

image_750x_61063fccbc8a6

العثور على طفل اختطفه والده في فرنسا - صورة

أخبار متعلقة
2017122210035-331500205.IMG-20171222-WA0009

صحفي برازيلي يُنقذ حياة شخص بعد إعلان وفاته جراء حادث دراجة نارية - فيديو