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الثلاثاء، 08-06-2021 02:59 م

الشرطة في بريطانيا تقبض على سلحفاة

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الوكيل الإخباري - أمسك رجال الشرطة في سوفولك ببريطانيا أخيراً، في عملية مطاردة بطيئة، سلحفاة أرضية عملاقة فرت من قفصها، على بعد ميل من ملجأها.  

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ونشرت شرطة سوفولك صوراً لعملية اعتقال السلحفاة الهاربة "تيتان" على الإنترنت، شاكرة السكان الساهرين على الأمن.


ووفقاً لصحيفة " ديلي ميل" كانت سلحفاة سلكاتا الأفريقية العملاقة البالغة 35 عاماً قد هربت من سياجها وقطعت مسافة ميل عبر المدينة قبل أن يكتشف مكانها أحد السكان المصدومين.


"هناك لغز مثير للحيرة في هذا الحادث"، أفاد مالك السلحفاة، ريتشارد استون، مضيفاً: "تيتان لم تخترق القفص، ولم يكن هناك ما يشير إلى كسر في السياج، والسلحفاة لا تستطيع القفز فوق للسياج المرتفع 3 أقدام عن الأرض".


وأظهرت صور الشرطة أن نقل هذا الحيوان الأليف الذي يصل وزنه إلى 57 كيلوغراماً بالشاحنة وقيادته إلى موطنه، تتطلب سواعد ثلاثة رجال شرطة في كيسجرايف.


وقد كتبت الشرطة تحت الصور: "شكراً مرة أخرى للأفراد اليقظين في تحديد مكان هذا الهارب"، وأضافت مع وسم " العدالة البطيئة": "الحيوان كان كبيراً جداً ولم يسع حجرة الشاحنة، لذا كان عليه أن يسافر بجانب العربة".


يذكر أن سلحفاة سلكاتا تأتي من الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى وهي ثالث أكبر أنواع السلاحف الأرضية في العالم.

 

البيان


 




 

 


 

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