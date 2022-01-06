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الخميس، 06-01-2022 09:47 ص

الشمس الاصطناعية الصينية تبلغ 5 أضعاف حرارة الشمس

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الوكيل الإخباري - تمكنت "الشمس الاصطناعية"، التي طورتها الصين، من بلوغ درجة حرارة قياسية وصلت إلى 70 مليون درجة؛ أي ما يقرب من 5 أضعاف حرارة الشمس الحقيقية.

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ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" في 1 يناير 2022 أن "الشمس الاصطناعية"، وهي مفاعل نووي يسمى HL-2M Tokamak طورته الصين ويعمل منذ سبتمبر 2021، تم تسخينها لمدة 17 دقيقة بحرارة 70 مليون درجة مئوية.

 

استغرق بناء المفاعل أكثر من 14 عاماً ويمكنه نظرياً الوصول إلى درجات حرارة تزيد عن 200 مليون درجة، أي 13 مرة أكثر من الشمس.

وأنفقت الصين بالفعل حوالي 840 مليون يورو على المشروع. وبلغت "شمسها الاصطناعية" في مايو الماضي 120 مليون درجة مئوية لمدة 101 ثانية، ثم 160 مليون درجة مئوية لمدة 20 ثانية. الهدف الرئيسي الآن هو الحفاظ على درجة الحرارة فوق 100 مليون درجة لفترة طويلة.

 

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