الثلاثاء 13-07-2021
الوكيل الاخباري

الدواء الأميركية تحذر من لقاح جونسون آند جونسون

فرنسا تلزم الأطقم الطبية بالتطعيم

واشنطن ستتبرع بنصف مليار جرعة لقاح لعدة دول

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل طوقان

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

شركات أردنية جديدة تنضم لمركز قطر للمال

البيئة تبحث مع العالمي للنمو الأخضر خطته للأعوام المقبلة

ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الناصرية بالعراق لـ36

تونس: تراجع ملحوظ بوفيات كورونا

جرش: انطلاق الحملة الوطنية للمحافظة على الثروة الحرجية

الإثنين، 12-07-2021 08:32 م

الشمس تتعامد على الكعبة الخميس المقبل

مكة


الوكيل الإخباري - تشهد سماء مكة المكرمة التعامد الأخير للشمس على الكعبة المشرفة خلال هذا العام، وذلك يوم الخميس المقبل، وفقا للحسابات الفلكية، بعدما حدث التعامد الأول في مايو/ أيار الماضي.

اضافة اعلان


يذكر أن تعامد الشمس الأول على الكعبة المشرفة هذا العام، حدث في مايو/ أيار الماضي، بحسب ما ذكره رئيس الجمعية الفلكية في جدة ماجد أبو زاهرة، الذي أوضح أن التعامد يحدث خلال انتقال الشمس من خط الاستواء إلى مدار السرطان.
وتابع: "من المقرر أن تعود الشمس لتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو 2022"، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.


ولفت أبو زهرة، إلى أن التعامد الثاني للشمس على الكعبة المشرفة، هذا العام، من المقرر أن يحدث وقت أذان ظهر يوم الخميس، في المسجد الحرام.


وأوضح أن الشمس ستكون على ارتفاع 90 درجة في تمام الساعة التاسعة و٢٧ دقيقة بتوقيت غرينتش، مضيفا: "ستعود الشمس ظاهريا من مدار السرطان متجهة جنوباً إلى خط الاستواء".


ولفت إلى أنها ستتوسط خط الزوال لتصبح على استقامة واحدة مع الكعبة المشرفة، مشيرا إلى أن ظل الكعبة يختفي تماما في هذا التوقيت.

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

إقرأ ايضا
349

حقن ثاني طفل مصري مصاب بضمور العضلات بدواء ثمنه 34 مليون جنيه - صور

التغلب-على-اليأس

ما هو اليأس وكيفية التغلب عليه

mother-child-6-14

طرق لجعل أفراد أسرتك فريقاً متعاوناً

60ebe5614c59b750bc03d65a

روفر صيني يقطع مسافة 400 متر على سطح المريخ - فيديو

لل

أمريكي ينجو من الموت بأعجوبة بعد قذف كرة غولف في قلب عاصفة رعدية - فيديو

5df2340bfd81ba4a9a6d417e

العثور على فطر بوزن حوالي 3 كيلوغرامات في الصين - صورة

أخبار متعلقة
دجاج

سر بيع سعودي دجاجا بـ10 آلاف ريال - فيديو

س

روبوت لتوزيع مياه زمزم في الحرمين الشريفين