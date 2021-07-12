الشمس تتعامد على الكعبة الخميس المقبل

الوكيل الإخباري - تشهد سماء مكة المكرمة التعامد الأخير للشمس على الكعبة المشرفة خلال هذا العام، وذلك يوم الخميس المقبل، وفقا للحسابات الفلكية، بعدما حدث التعامد الأول في مايو/ أيار الماضي.

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يذكر أن تعامد الشمس الأول على الكعبة المشرفة هذا العام، حدث في مايو/ أيار الماضي، بحسب ما ذكره رئيس الجمعية الفلكية في جدة ماجد أبو زاهرة، الذي أوضح أن التعامد يحدث خلال انتقال الشمس من خط الاستواء إلى مدار السرطان.

وتابع: "من المقرر أن تعود الشمس لتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو 2022"، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.



ولفت أبو زهرة، إلى أن التعامد الثاني للشمس على الكعبة المشرفة، هذا العام، من المقرر أن يحدث وقت أذان ظهر يوم الخميس، في المسجد الحرام.



وأوضح أن الشمس ستكون على ارتفاع 90 درجة في تمام الساعة التاسعة و٢٧ دقيقة بتوقيت غرينتش، مضيفا: "ستعود الشمس ظاهريا من مدار السرطان متجهة جنوباً إلى خط الاستواء".



ولفت إلى أنها ستتوسط خط الزوال لتصبح على استقامة واحدة مع الكعبة المشرفة، مشيرا إلى أن ظل الكعبة يختفي تماما في هذا التوقيت.

سبوتنيك عربي





