الشيف بوراك يرفع قضية على والده ويتهمه بالاحتيال

الوكيل الإخباري - أقدم الشيف بوراك أوزدمير، مالك سلسلة مطاعم CZN Burak، على رفع دعوى قضائية بحق والده.

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واندلعت الأزمة بين بوراك ووالده عقب زلزال قهرمان مرعش المدمر، إذ سعى بوراك على تقديم يد العون قدر المستطاع للمناطق المتضررة من الزلزال، غير أنه واجه عقبات من والده خلال تلك الفترة.



ولم يستطع بوراك تحمل محاولات عرقلة مساعداته لضحايا الزلزال في موطنه هاتاي، مما دفعه لقطع جميع الصلات مع والده.



وذكرت صحيفة يني شفق أن بوراك لجأ إلى القضاء بعد علمه ببيع والده لحقوق ملكية اسمه. ومن المنتظر أن تشهد عدلية شاغليان أولى جلسات المحاكمة في سبتمبر/ أيلول القادم.



ويطالب بوراك، الذي يزعم تعرضه للخداع، المحال التجارية التي تستخدم اسمه وصورته بإزالة اللافتات.



وخلال حسابه بتطبيق انستجرام نشر بوراك عدة منشورات يؤكد خلالها أن الفرع الوحيد لمطعمه الشهير في إسطنبول يقع بمنطقة وادي إسطنبول قائلًا: “أرجو ألا تنخدعوا باللصوص الذين يستغلون اسمي وصورتي”.

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