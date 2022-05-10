الشيف بوراك ينشر فيديو مؤثرا ويعلق "تذكروني"

الوكيل الإخباري-نشر الشيف التركي بوراك فيديو يجمع أعماله الخيرية عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

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و علق بوراك على الفيديو قائلا : اذا فقدتني ذات يوم تذكرني بالنظر إلى هذه الاعمال .

و كانت قد أثارت صورة نشرها الشيف التركي بوراك، قلق متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وباتوا يتساءلون عن تفاصيل تلك الصورة، ولماذا يرتدي ملابس المستشفى، حيث ظهر بوراك وهو يرتدي تلك الملابس وكأنه على استعداد للدخول إلى غرفة العمليات، في أحد المستشفيات.





وليست هذه المرة الأولى التي يُقلق فيها الشيف بوراك التركي متابعيه ومحبيه حول العالم، فسبق أن تعرض لأزمة صحية في وقت سابق، بعد شعوره بالاختناق، إثر مشاركته في إخماد الحرائق بإحدى الولايات التركية التي شهدت مجموعة واسعة من الحرائق الواسعة التي نشبت في غابات الضواحي.

صدى البلد

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