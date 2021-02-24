الأربعاء 24-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ايعاز لوزير العمل معن القطامين

السجن 15 عاما لمطلق نار على ملازم

اجتماع في رئاسة الوزراء وقرار مرتقب حول حظر الجمعة

وفاة عشريني بعيار ناري في الكرك

الملك يهنئ بالعيد الوطني لدولة الكويت

الارصاد لـ الوكيل : ننفي بشكل قاطع تساقط الثلوج أمس جنوب المملكة

الكباريتي لـ الوكيل : الحظر الشامل يوم الجمعة سيؤثر بشكل مباشر على عدة قطاعات

قصر أحلام… فيديو يثير ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي

بدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك

شاب أردني يحول سيارته إلى محل متنقل لبيع القهوة

عاجل

اجتماع في رئاسة الوزراء وقرار مرتقب حول حظر الجمعة

الأربعاء، 24-02-2021 02:52 م

الشيف بوراك ينشر فيديو من دبي ويثير الجدل من جديد!.. شاهد

CZN-Burak-Burak-Ozdemir


الوكيل الاخباري - نشر الشيف التركي، بوراك أوزدمير، مقطع فيديو له وهو يحلق في سماء دبي.

اضافة اعلان
 

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، نشر الشيف بوراك مقطع له وهو يستمتع بالانزلاق من أعلى برج "دبي مارينا" على ارتفاع 170 مترا عبر حبال طويلة ممدودة في الهواء.

 

وشاهد الفيديو الذي نشره بوراك ما يقارب من 7 ملايين شخص حول العالم.

يذكر أن مطعم بوراك في دبي استضاف العديد من مشاهير العالم.


ونال الشيف التركي شهرة واسعة في الآونة الأخيرة بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها خلال طهيه الطعام.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
30627f237982b80399f5d2db0c8daeeea38a5950

بطريق أصفر اللون يذهل العالم فما السبب؟.. صور

1200px-Wolf_Spider_rpp

دراسة تكشف مضاعفات خطيرة للدغة العنكبوت

image

شاب أردني يحول سيارته إلى محل متنقل لبيع القهوة

Capture

بالصور .. أمريكي يفبرك اختطافه للتهرب من العمل!

luxury-cat-hotel

وجبات فاخرة ومساج.. فنادق 5 نجوم للقطط في بريطانيا - صور

capture-170513-original-1614067005

حدبة اليد التي تظهر لدى الكثيرين!.. إليكم حقيقتها

أخبار متعلقة
Chefandsheikh

إغلاق مطعم الشيف التركي بوراك في دبي

45667832_701104823601219_3332688484740628480_o

سقوط مؤلم للشيف بوراك في البحر.. شاهد

D5485B42-25DE-4BC0-BA7D-F70E74F9C0BA

مشاهد ضوئية غريبة جدا في سماء أمريكا.. صور