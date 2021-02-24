الشيف بوراك ينشر فيديو من دبي ويثير الجدل من جديد!.. شاهد

الوكيل الاخباري - نشر الشيف التركي، بوراك أوزدمير، مقطع فيديو له وهو يحلق في سماء دبي.

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وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، نشر الشيف بوراك مقطع له وهو يستمتع بالانزلاق من أعلى برج "دبي مارينا" على ارتفاع 170 مترا عبر حبال طويلة ممدودة في الهواء.

وشاهد الفيديو الذي نشره بوراك ما يقارب من 7 ملايين شخص حول العالم.

يذكر أن مطعم بوراك في دبي استضاف العديد من مشاهير العالم.



ونال الشيف التركي شهرة واسعة في الآونة الأخيرة بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها خلال طهيه الطعام.

روسيا اليوم

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