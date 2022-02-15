الصاروخ الذي سيرتطم بالقمر..صنع في الصين

الوكيل الإخباري - يقول خبراء الفلك إنهم أخطأوا في قراءة تحديد هوية الصاروخ الذي سيرتطم بسطح القمر في أوائل اذار المقبل، إذ اتضح أنه "صنع في الصين"، وليس من صناعة شركة "سبيس إكس".

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ومن المتوقع أن يرتطم الصاروخ بالفعل بسطح القمر في الرابع من مارس المقبل، ولكن على عكس ما تم الإعلان عنه، لم يتم بناؤه بواسطة شركة "سبيس إكس" لمؤسسها الملياردير إيلون ماسك، وإنما بواسطة بكين، كما يقول الخبراء الآن.



يُقال الآن أن الصاروخ هو بالتأكيد "065 بي"، وهو معزز لصاروخ "تشانغ إي 5 – تي 1"، الذي تم إطلاقه في العام 2014 كجزء من برنامج استكشاف القمر التابع لوكالة الفضاء الصينية.

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