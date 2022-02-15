الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

اكتشاف حقل بترول جديد في مصر هو الأكبر منذ 20 عاما

الشبول: الإنفاق على الصحف الورقية من الخزينة "غير وارد".. والحكومة هي مصدر المعلومة

راصد جوي : منخفض جوي وامطار غزيرة الاسبوع القادم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المومني والظهراوي والعدوان

"تفاح برائحة الديزل".. سحب كميات كبيرة من أسواق اربد بعد شكاوي من المواطنين

البنك الدولي يتوقع تأخر 50% من منشآت الأعمال في الأردن عن الوفاء بالتزاماتها

إشغال "العناية الحثيثة" في الوسط تقترب من النصف وعمّان الأعلى بإصابات كورونا

الاردن يتخطى حاجز 1.5 مليون اصابة بكورونا

تسجيل 22 وفاة و 18477 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

الملك يوجه بصرف 100 دينار للعاملين والمتقاعدين في الجيش والأجهزة الامنية - تفاصيل

الثلاثاء، 15-02-2022 10:53 ص

الصاروخ الذي سيرتطم بالقمر..صنع في الصين

1679058_0


الوكيل الإخباري - يقول خبراء الفلك إنهم أخطأوا في قراءة تحديد هوية الصاروخ الذي سيرتطم بسطح القمر في أوائل اذار  المقبل، إذ اتضح أنه "صنع في الصين"، وليس من صناعة شركة "سبيس إكس".

اضافة اعلان

 

ومن المتوقع أن يرتطم الصاروخ بالفعل بسطح القمر في الرابع من مارس المقبل، ولكن على عكس ما تم الإعلان عنه، لم يتم بناؤه بواسطة شركة "سبيس إكس" لمؤسسها الملياردير إيلون ماسك، وإنما بواسطة بكين، كما يقول الخبراء الآن.

يُقال الآن أن الصاروخ هو بالتأكيد "065 بي"، وهو معزز لصاروخ "تشانغ إي 5 – تي 1"، الذي تم إطلاقه في العام 2014 كجزء من برنامج استكشاف القمر التابع لوكالة الفضاء الصينية.

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8ec9472e-d35b-48c5-b2a7-77a15df0da03

من دون عقاب.. أساليب فعالة لتأديب طفلك

image-11

الومبت العجوز.. من حديقة حيوان يابانية إلى غينيس

child-4-78

نصائح لزيادة الحصيلة اللغوية لطفلك

تفسير حلم رؤية المطعم في المنام لابن سيرين (1)

فسيخ بالذهب عيار 24.. أغلى ساندوتش في مصر - صورة

britain(3)

إنقطعت الكهرباء عن منزله ..تعويض بقيمة 3 تريليونات في بريطانيا

czo2NzoiaHR0cHM6Ly93d3cua3V3YWl0bmV3cy5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDIvcGFraXN0YW4zLmpwZyI7

تبرئة باكستاني قتل شقيقته النجمة عبر الشبكات الاجتماعية

أخبار متعلقة
image (1)

أمريكي يتنازل لصديقه عن رحلة مجانية للفضاء لسبب غريب