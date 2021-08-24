الصبارة الراقصة تخطف الأنظار عبر تويتر في المملكة.. اليك سبب تهافت الكبار عليها

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم الصبارة الراقصة عبر منصة تويتر اليوم الثلاثاء في الأردن وذلك بعد أن اشتهرت الصبارة في الوطن العربي بقدرتها على التسلية.

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وتداول النشطاء بحسب رصد "الوكيل الإخباري" عددا من الفيديوهات للصبارة وهي تتمايل حينما يخاطبها أحد، حيث وجد الكثير أنها مسلية.



وتساءل عدد من النشطاء عن الأماكن التي تباع بها هذه اللعبة لما لها إقبال شديد من قبل الكبار والصغار مما أدى إلى زيادة سعرها في الأسواق .

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