الصبارة الراقصة تخطف الأنظار عبر تويتر في المملكة.. اليك سبب تهافت الكبار عليها

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم الصبارة الراقصة عبر منصة تويتر اليوم الثلاثاء في الأردن وذلك بعد أن اشتهرت الصبارة في الوطن العربي بقدرتها على التسلية.
وتداول النشطاء بحسب رصد "الوكيل الإخباري" عددا من الفيديوهات للصبارة وهي تتمايل حينما يخاطبها أحد، حيث وجد الكثير أنها مسلية.
وتساءل عدد من النشطاء عن الأماكن التي تباع بها هذه اللعبة لما لها إقبال شديد من قبل الكبار والصغار مما أدى إلى زيادة سعرها في الأسواق .
#الصبارة_الراقصة اللعبة الاكثر طلبًا للأطفال من عمر 33 سنة pic.twitter.com/S3Psq5Mtc7— 😂محتوى مرح وطريف😂 (@mrhwteref) August 21, 2021
#الصبارة_الراقصة انا عايزة واحدة مليش دعوة 😂😂 pic.twitter.com/zO0LGa3kP7— Rᗩᑎᗪᗩ SEᒪEEᗰ (@Randaseleem) August 21, 2021
الصبارة الراقصة دي اثبتت ان الانسان طفل لحد 50 سنة 😂 #الصبارة_الراقصة pic.twitter.com/6Ij4f72tNB— 𝓔 𝓜 𝓐 𝓓 🇩🇪 (@Emadmedhat10) August 20, 2021
August 23, 2021
#الصبارة_الراقصة— 💚🇸🇦🤍 (@Amr__45) August 23, 2021
وين يبيعونها🦦
هل تفكر في شراء #الصبارة_الراقصة ؟؟— Dice Studii (@Dice__Studio) August 23, 2021
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة