الثلاثاء 13-07-2021
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الثلاثاء، 13-07-2021 09:10 ص

الصينيون يبتكرون نسيجا قد يغني عن التكييف

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الوكيل الإخباري- استند باحثون في جامعتين صينيتين في ابتكارهم قميصا زهيد الثمن لتبريد الجسم على خصائص الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من جلد الإنسان في نطاق متوسط (mid-infrared radiation – MIR) .

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وتشير مجلة Science، إلى أن الباحثين انطلقوا من خبرة زملائهم في جامعة ستانفورد الأمريكية، الذين ابتكروا قبل 5 سنوات نسيجا من دقائق نانوية سُمكه 45 ميكروميترا (0.045 مليمتر)، يمكنه تخفيض درجة حرارة الجسم، بمقدار 3 درجات مئوية، ولكن متانة هذا النسيج أثارت الشكوك في إمكانية استخدامه.

 

أما الباحثون الصينيون من جامعتي Zhejiang وHuazhong للعلوم التقنية فقد قرروا ابتكار نسيج أشد سمكا وأكثر متانة. وتمكنوا من ابتكار نسيج من خليط متعدد حمض اللاكتيك Poly lactic acid مع دقائق نانوية من ثاني أكسيد التيتانيوم، سُمكه 550 ميكرومترا (0.55 مليمتر). وهذا النسيج يمتص الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من الجسم ويطلقها إلى الوسط المحيط. كما أن هذا النسيج يعكس الأشعة فوق البنفسجية.


وقد أظهرت اختبارات هذا النسيج، أنه يخفض الحرارة بمقدار 5 درجات مئوية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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