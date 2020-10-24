الصين .. العثور على أطول تلميذ مدرسة في العالم - صور

الوكيل الاخباري - تداول المستخدمون صورا لتلميذ مدرسة صيني، رين كيو، عمره 14 عاما، يصل طوله إلى 2.21 متر.

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وتقدم كيو من مدينة ليشان، في مقاطعة سيتشوان، جنوب غربي الصين، بطلب لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول طالب في العالم.

وسبق أن حمل مراهق أمريكي هذا اللقب وبلغ طوله 2.159 متر في عمر 16 عاما.







Ren Keyu, a ninth-grade pupil, stands nearly two feet taller than his peers Is this the tallest boy in the world? #Chinese pupil, 14, is already SEVEN FOOT THREERen Keyu, a ninth-grade pupil, stands nearly two feet taller than his peers #GuinnessWorldRecords is reviewing his measurements and application pic.twitter.com/2V9HudLUnK October 21, 2020



واحتاج كيو أثاث خاص للدراسة فصنع له كرسي وطاولة حتى يتمكن من الدراسة.



وقال كيو: "منذ أن دخلت المدرسة، لاحظت أنني أطول من الأطفال الآخرين"... وأضاف: حتى أن العديد من طلاب الجامعة اعتبروني زملاءهم لكني لم أكترث لذلك، وقدمت الطلب إلى غينيس لمعرفة إن كنت قادر الحصول على الرقم القياسي العالمي.

Ren Keyu, un estudiante chino de 14 años busca lograr un récord #Guinness por sus 221 cm de estatura. El adolescente superó los dos metros de altura ya hace 3 años. El exjugador chino de la NBA, Yao Ming, mide 2,29 m. pic.twitter.com/k7bfdvLnq5 October 22, 2020



وقال ضابط إصدار شهادات غينيس، لو لي: "يجب أن يكون المنافس ذكرًا ويتراوح عمره بين 13 و 18 عامًا".



وتابع: "في الوقت الحالي، يبلغ عمر الحائز السابق لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية 18 عامًا".



وبعد قياس الطول سيتم إرسال البيانات إلى لندن للتدقيق في مقر غينيس، وبمجرد تأكيدها، من المتوقع أن يصبح كيو صاحب الرقم القياسي العالمي الجديد.







المصدر : سبوتنك







