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الثلاثاء، 07-12-2021 03:06 م

الصين: انشاء 17 مشروعا للذكاء الصناعي

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الوكيل الإخباري-اعلنت الصين عن بناء 17 منطقة رائدة في مجال التنمية الابتكارية للذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني.

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وقال نائب وزير العلوم والتكنولوجيا لي منغ، في تصريح خلال منتدى التعاون والحوكمة الدولي للذكاء الاصطناعي 2021 الذي استضافته جامعة تسينغهوا بداية الاسبوع الحالي، إن الصين بدأت عام 2019، ببناء جيل جديد من المناطق التجريبية الوطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي الابتكاري، بالاعتماد على الحكومات المحلية لإجراء العروض التوضيحية التكنولوجية، والبرامج التجريبية للسياسات والتجارب الاجتماعية.


ووفقًا لوثيقة صادرة عن وزارة العلوم والتكنولوجيا، تخطط الصين لبناء حوالي 20 منطقة تجريبية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2023.


وتخطط ايضا وفقا للوثيقة، لابتكار العديد من أدوات السياسات العملية والفعالة في المناطق التجريبية، بالإضافة الى استكشاف النماذج التي تدمج الذكاء الاصطناعي والتنمية الاقتصادية، واكتساب الخبرة التي يمكن تكرارها والترويج لها، وبناء أرض صلبة لقيادة الذكاء الاصطناعي.

 

بترا

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