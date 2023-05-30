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الثلاثاء، 30-05-2023 11:16 ص

الصين بصدد تحقيق هبوط مأهول على سطح القمر بحلول عام 2030

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الوكيل الإخباري - تخطط الصين لتحقيق هبوط مأهول على سطح القمر بحلول عام 2030.

و أعلن لينغ سيتشيانغ، نائب مدير مكتب المشاريع الفضائية المأهولة في الصين خلال مؤتمر صحفي اليوم ،عن بَدْء مرحلة استكشاف القمر في مشروع طموح ،موضحا أن الهدف العام هو تحقيق أول هبوط مأهول للصين على القمر بحلول عام 2030، وإجراء استكشاف علمي للقمر وتجارب تكنولوجية ذات صلة.

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وأضاف أن الهدف يشمل أيضا التمكن من التقنيات و المراحل الرئيسية مثل رحلة ذهاب وإياب مأهولة بين الأرض والقمر، والإقامة قصيرة المدى على سطح القمر، والاستكشاف المشترك بين الإنسان والروبوت، وإنجاز مهام متعددة من الهبوط والتجول وأخذ العينات والبحث والعودة، وتشكيل قدرة مستقلة على الاستكشاف المأهول للقمر.


و أكدت صحيفة الشعب الصينية في تقرير نشرته اليوم أنه تم تجهيز جميع الأعمال اللازمة في مكتب المشاريع الفضائية المأهولة في الصين لبدء مرحلة التصميم والبناء، و يشمل ذلك تصميم صاروخ نقل جديد للرحلات المأهولة بمسمى "تشانغ تشينغ 10"، وسفينة فضاء جديدة للرحلات المأهولة، ومركبة هبوط على سطح القمر وغيرها من المستلزمات التقنية الفضائية المهمة.

 

وتشمل الجهود أيضاً بناء منشآت اختبار وإطلاق جديدة لدعم هذا المشروع الطموح.

 

 

البيان 

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