الصين تحلق نحو سطح القمر

الوكيل الإخباري - تخطط الصين لـ إطلاق صاروخ فالكون بنسخته الأكبر والأحدث والطاقم من الجيل التالي للقيام بمهام إلى محطتها الفضائية على سطح القمر.





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كما سيسمح الصاروخ الجديد بإطلاق قابل لإعادة الاستخدام لإرسال رواد فضاء أو شحنات إلى محطة الفضاء الصينية الجديدةTiangong ، في حين أن الإصدار الأكبر سيسمح للصين بإرسال طاقم اكبر في مهمات إلى القمر وفي الفضاء العميق.

وسيكون الصاروخ الجديد قادر أيضًا على حمل مركبة فضائية جديدة أكبر من شنتشو التي تستخدمها حاليًا إدارة الفضاء الوطنية الصينية للبعثات المأهولة ، وفقًا لمؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC) ، المسئول الفضائي الرئيسي في البلاد.

ومع ذلك ، فإن مرحلة الهبوط ستشمل "أجهزة هبوط مربوطة" وفقًا لما قاله وانج شياو جون ، رئيس الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركباتا لإطلاق (CALT).

بدلاً من استخدام أرجل الهبوط ، ستحمل مرحلة الصاروخ الهابطة خطافات وسيتم تعليقها بواسطة أسلاك ضيقة.



لم تكشف CASC متى سيكون الصاروخ جاهزًا ، لكن الكتاب الأبيض الذي أصدرته الصين مؤخرًا حدد المهام الرئيسية للسنوات الخمسالمقبلة (2021-2025) ، والتي تضمنت الإطلاق الأول لمركبة الإطلاق الجديدة للطاقم.

صدى البلد

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