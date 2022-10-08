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السبت، 08-10-2022 09:17 ص

الصين ترسل قمرين صناعيين إلى الفضاء عبر منصة إطلاق بحرية

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الوكيل الإخباري - نجحت الصين، أمس الجمعة، في إطلاق قمرين صناعيين من منصة إطلاق في البحر الأصفر، وفق وكالة "شينخوا".

وانطلق القمران الصناعيان التجريبيان من طرازي (سنتي سبيس- إس5) و(سنتي سبيس- إس6) المزودان بنظام لتعزيز الملاحة عبر الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، على متن صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش- 11) في الساعة 9:10 مساء (بتوقيت بكين)، ودخلا المدار المخطط لهما بنجاح.

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ومن المقرر استخدام هذين القمرين الصناعيين في مراقبة أداء نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية بشكل آني، والقيام باختبارات تعزيز الملاحة وإجراء الاتصال بالليزر بين الأقمار الصناعية.


وتعد هذه مهمة الإطلاق الـ441 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز (لونغ مارش).

 

العين الإخبارية

 




 

 


 

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