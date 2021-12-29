الأربعاء 29-12-2021
الوكيل الاخباري

الطراونة يؤكد توافر لقاح كورونا في مستشفى الكرك الحكومي

افتتاح أعرض نفق في الأردن - صور

الحكومة ترصد اكثر من 16 مليون دينار نفقات لمجلس النواب - ارقام

هام من التعليم العالي لطلبة الجامعات

أكثر من 29 ألف طالب يقدمون امتحان التربية الإسلامية التكميلي غدا

حالة عدم استقرار جوي تشتد الجمعة

الخرابشة: نعمل على تطوير قطاع الكهرباء في الممكلة

الصحة تحذر الأردنيين

وفيات الأربعاء 29-12-2021

صرف الدفعة السادسة من تكافل 3 خلال يومين

الأربعاء، 29-12-2021 11:05 ص

الصين ترمم قبرا فريدا ونادرا عمره ألف سنة

الصين3


الوكيل الإخباري - أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم الانتهاء من ترميم قبر قديم ذي لوحات جدارية نادرة، يعود تاريخه إلى عهد أسرة تانج، خلال الفترة من عام 618 وحتى عام 907بعد الميلاد، في مقاطعة شانشي بشمال الصين، بحسب ما ذكره متحف تاييوان للوحات الجدارية لأسرة تشي الشمالية.

وكان قد تم اكتشاف القبر في عام 2019، بمدرسة ابتدائية في مدينة تاييوان بمقاطعة شانشي، وتم نقله لاحقًا إلى المتحف بغرض حمايته وترميمه.

اضافة اعلان

 

وقال فنج قانج، الباحث في معهد تاييوان لحماية الآثار الثقافية، إن اللوحات الجدارية الرائعة للقبر تكشف المكانة النبيلة لصاحب القبر وتبرهن على قيمتها التاريخية والفنية والعلمية.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (3)

طفل سوري مصاب بالتوحد يبهر الجميع بقدراته في الحساب واللغات

image (2)

أمريكي يسلم ملجأ للحيوانات 836 ببغاء كان والده يكدسها في المنزل

343425

فريق طبي ينقذ طفلاً ابتلع إسوارة في السعودية - صورة

resize-6

اليابان تخطط للوصول إلى القمر في النصف الثاني من العقد الجاري

202112260518311831

اكتشاف حصن روماني كبير قرب أمستردام

جميد

مصر.. مفاجأة مدوية بشأن مصنع جبن الطلاء

أخبار متعلقة
image (3)

اكتشاف متحجرة لجنين ديناصور يتحضر للفقس على طريقة الطيور

China-oldest-person-750x430-1

وفاة أكبر معمرة في الصين عن عمر ناهز 135 عاما

ac29f9dd4348bfce5d3b13300c6a991c

الصين: انشاء 17 مشروعا للذكاء الصناعي

173-160505-bookstore-shenzhen-zhongshuge-china-5

الخزانة اللولبية.. أغرب مكتبة سريالية في الصين - صور

medium_2021-12-01-3b22a4b533

اكتشاف أقدم مشروب شاي في العالم