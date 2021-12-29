الصين ترمم قبرا فريدا ونادرا عمره ألف سنة

الوكيل الإخباري - أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم الانتهاء من ترميم قبر قديم ذي لوحات جدارية نادرة، يعود تاريخه إلى عهد أسرة تانج، خلال الفترة من عام 618 وحتى عام 907بعد الميلاد، في مقاطعة شانشي بشمال الصين، بحسب ما ذكره متحف تاييوان للوحات الجدارية لأسرة تشي الشمالية.



وكان قد تم اكتشاف القبر في عام 2019، بمدرسة ابتدائية في مدينة تاييوان بمقاطعة شانشي، وتم نقله لاحقًا إلى المتحف بغرض حمايته وترميمه.

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وقال فنج قانج، الباحث في معهد تاييوان لحماية الآثار الثقافية، إن اللوحات الجدارية الرائعة للقبر تكشف المكانة النبيلة لصاحب القبر وتبرهن على قيمتها التاريخية والفنية والعلمية.





المصدر - البيان

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