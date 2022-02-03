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الخميس، 03-02-2022 03:47 م

الصين تطوي الأرض بـ صاروخ مجنح

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الوكيل الإخباري - أظهر عرض تصويري على موقع شركة صينية، طائرة تسافر من موقع في الصين إلى وجهتها في دبي، حيث تهبط عمودياً بنجاح ويغادرها الركاب، بعد أن طوت 7000 ميل خلال ساعة واحدة.

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وكشفت شركة Space Transportation الصينية النقاب عن خططها لبناء طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت وقادرة على الطيران بين بكين ونيويورك في غضون ساعة، حسب "روسيا اليوم".

وقالت الشركة المعروفة أيضاً باسم Beijing Lingkong Tianxing Technology، لوسائل الإعلام الصينية إنها تطور "صاروخاً مجنحاً" من أجل "النقل من نقطة إلى نقطة" عالي السرعة، والذي سيكون أرخص من استخدام الصواريخ التي تحمل الأقمار الصناعية وأسرع من الطائرات التقليدية.

 

ووفقاً لوسائل إعلام صينية، فإن "الصاروخ المجنح" صمم ليطير بسرعة مذهلة تبلغ 7000 ميل في الساعة، ويشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ الاختبارات في العام المقبل.


ويأمل الفريق أن يكون "الصاروخ المجنح" جاهزاً للطيران دون طاقم بحلول عام 2024، فيما يُخطط أن تكون أول رحلة مأهولة في عام 2025.

 

البيان 

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