الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الغذاء والدواء: حملة رقابية خلال العيد والتفتيش على مدار الساعة

"التشريع والرأي" ينشر مسودة نظام تقاعد موظفي الأمانة ومكافآتهم

أسعار الذهب محلياً

الروبل الروسي يواصل تعزيز مواقعه.. اليورو يهبط إلى مستوى هو الأدنى في نحو عامين

معظم الحوامل المصابات بـ COVID-19 ينقلن الأجسام المضادة إلى الجنين

مفتي عام المملكة: القدس والمقدسات تعتبر لدى الملك خطا أحمر

الأردن بالمرتبة 81 عالمياً على مؤشر الابتكار

ارتفاع أسعار النفط عالميا

تفاصيل أسعار الخضار اليوم .. والليمون يواصل ارتفاعه

إصابة بحادث تدهور صهريج على اوتوستراد المفرق

الثلاثاء، 26-04-2022 09:59 ص

الصين تعمل على محاصرة القمر بكوكبة أقمار صناعية

127-095313-ae00c3b8-9138-40ce-9737-e1a68d713ef0


الوكيل الإخباري - تبدأ الصين التطوير الهندسي للمرحلة الرابعة من برنامجها لاستكشاف القمر هذا العام، حسبما أفاد مسؤول كبير في إدارة الفضاء الوطنية الصينية يوم الأحد.

وقال وو يان هوا، نائب مدير الإدارة، في مراسم إطلاق افتراضية ليوم الفضاء الصيني 2022، أمس، إنه سيجري إطلاق المسابير القمرية "تشانغ آه-6" و"تشانغ آه-7" و"تشانغ آه-8" تباعا، وستسعى الدولة لتحقيق اختراقات في تكنولوجيات رئيسية وبناء محطة أبحاث قمرية دولية، بحسب ما نقلت عنه إذاعة الصين الدولية.

اضافة اعلان


وأضاف أن "تشانغ آه-6" سيأخذ عينات من الجانب البعيد من القمر. وتخطط الإدارة لإنشاء كوكبة أقمار صناعية حول القمر لتوفير خدمات الاتصال والملاحة.


ويعد الهدف الرئيسي من المرحلة الرابعة هو إجراء استكشاف علمي على القطب الجنوبي للقمر وإنشاء نوع أساسي من محطة للبحث العلمي القمري.


وستنفذ المرحلة الرابعة على ثلاث خطوات، مع إطلاق المسابير قبل العام 2030.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20224221429538108Y

مخرج ديفيد كروننبرغ يطرح صورة لحصوات كليته في مزاد- صورة

1684865-ثلوج-(8)

أمريكا..سيدة تنجو بأعجوبة بعد قضاء 6 أيام في الثلج

MQVsFMPqNsi4DlMUuinHSCcQoh0EL1WFysNUTk6i

جراحة لمدة 9 ساعات .. تفاصيل حالة الزوجة المعنفة في السعودية -صور

image

أينشتاين الصغير .. عمره 13 عاماً ويحضر للدكتوراه بالفيزياء في أمريكا

AP22097793861322

وقف تنفيذ الإعدام لمتهمة بقتل طفلتها في تكساس

جج

بعوضة كادت تطيح بأغنى رجل في العالم

أخبار متعلقة
176-142429-china-space-station-prepares-host-first-crew_700x400

الصين تكشف عن مهمتي شنتشو-14 وشنتشو-15

china-space-moon

بيع غبار من سطح القمر في مزاد بمبلغ 500 ألف دولار

408163

اكتشاف 3 مقابر ملكية في الصين

201912260224412441

الكرة الأرضية على موعد مع أول كسوف جزئي للشمس في هذا الموعد

956344

مركبة شحن فضائية صينية تغادر الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء

ققققق

الوطن العربي يشهد ظاهرة فلكية لن تتكرر قبل 18 عاما