الصين تفتتح طريق السماء السريع الأعلى في العالم - صور

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الوكيل الإخباري - ويعد طريق ناغتشو-لاسا السريع، الذي يبلغ طوله 295 كم ويبلغ متوسط ارتفاعه أكثر من 4500 متر، جزءا من الطريق السريع الذي تربط بين بكين ولاسا، وهو أول طريق سريع يربط بين لاسا والمراعي بشمالي التبت.

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وسيؤدي تشغيله إلى تقصير المدة اللازمة لقطع المسافة بالسيارة بين لاسا ومدينة ناغتشو إلى ثلاث ساعات بدلا من أكثر من ست ساعات.


وقال مسؤول بالوزارة إن ذلك سيؤدي إلى زيادة قدرة النقل بشكل كبير وتحسين مستوى الأمن في الممر الذي يربط التبت بمقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين.
وتم افتتاح الجزء من الطريق السريعة والذي يربط بين يانغباجاين ولاسا أمام حركة المرور في أكتوبر 2020.

 



 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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