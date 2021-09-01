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الأربعاء، 01-09-2021 10:01 ص

الصين تقرر تحديد وقت ألعاب الأطفال عبر الإنترنت

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الوكيل الإخباري - قالت الهيئة المنظمة لألعاب الفيديو في الصين إنه لن يُسمح للاعبين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، باللعب عبر الإنترنت إلا لمدة ساعة واحدة في أيام الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع والإجازات.

من جهتها، أوضحت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر، إن اللعب عبر الإنترنت لن يُسمح به إلا بين الساعة الثامنة والتاسعة مساء، نقلاً عن «بي بي سي».

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وأصدرت الهيئة تعليمات لشركات الألعاب بمنع الأطفال من اللعب في غير هذه التوقيتات.


وزعم مقال نشرته صحيفة المعلومات الاقتصادية اليومية الحكومية، قبل شهر من القيود الأخيرة، أن العديد من المراهقين أصبحوا مدمنين لألعاب الإنترنت.


وفي يوليو، أعلنت شركة الألعاب الصينية العملاقة «تنسنت» أنها ستعتمد تقنية التعرف على الوجه، لمنع الأطفال من اللعب بين الساعة 10 مساء و8 صباحاً.


وجاءت هذه الخطوة بعدما أُثيرت مخاوف من أن الأطفال في الصين يستخدمون بطاقات الهوية الخاصة بالبالغين للتحايل على القواعد.

 

المصدر - البيان 

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