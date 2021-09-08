الصين تنجح في إطلاق قمر صناعي جديد

الوكيل الإخباري - أطلقت الصين القمر الصناعي الجديد المخصص لرصد الأرض، إلى الفضاء، وذلك من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي، في الساعة 11:01 صباح أمس الثلاثاء (بتوقيت بكين).



وأُطلق القمر الصناعي "قاوفن-5 02" على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-4 سي ودخل مداره المخطط بنجاح، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

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وكانت عملية الإطلاق هي المهمة الـ387 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.

المصدر - البيان