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الثلاثاء، 11-01-2022 11:01 ص

الصين..جاموس غاضب يقتحم مطعماً ويقذف أحد الزبائن جواً

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الوكيل الإخباري - انتشرت لقطات مروعة على الإنترنت، من كاميرات المراقبة CCTV في الصين، تظهر جاموساً يداهم مطعماً، ويهاجم أحد العملاء .

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وفي مقطع فيديو صُوّر على ما يبدو في اليوم الأخير من شهر ديسمبر، وانتشر منذ ذلك الحين على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية رجلين يقفان داخل مطعم، يظهر جاموس ضخم من خلال المدخل، ويرسل أحد العملاء بعيداً عن أنظار الكاميرا.

 

وبعد حوالي 20 ثانية، يعود الجاموس عبر مدخل مختلف، محطماً الأثاث بقرونه وحوافره. ثم يخرج من الباب من حيث دخل.

 

ويمكن رؤية حبل يتدلى من الحيوان، ما يترك المعلقين يتساءلون، عما إذا كان نجا من ذبحه على يد جزار. وبحسب ما ورد، وقع الحادث في مدينة تايتشو بشرقي الصين. ونقل الرجل الذي تعرض للهجوم إلى المستشفى لإصابته بجروح في ساقه. 


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