الخميس 20-05-2021
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الخميس، 20-05-2021 01:15 م

الصين: صورة لمسبار المريخ Zhurong أثناء هبوطه على الكوكب الأحمر

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الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) صورا التقطها المسبار المريخي Zhurong أثناء عملية هبوط أول رحلة استكشاف للكوكب الأحمر في البلاد، وهي مهمة Tianwen-1.

ونشرت CNSA يوم أمس الأربعاء، صورتين التقطتهما Zhurong، تظهران هبوطا ناجحا على الكوكب الأحمر. وتُظهر الصور انتشار منصة الهبوط، ومنحدر مغادرة العربة الجوالة، والجناح الشمسي والهوائي، وآليات أخرى. وتجري العربة الجوالة استعدادات قبل مغادرة منصة الهبوط وبدء مهمتها.

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وكان Zhurong يدور حول الكوكب الأحمر على متن Tianwen-1 منذ فبراير، وهبط لأول مرة في 14 مايو. وكانت المركبة الفضائية Tianwen-1 تلتقط الصور وتوفر معلومات لتقييم ما إذا كانت ظروف الهبوط في Utopia Planitia آمنة. وهبط Zhurong في حوض التصادم الكبير نفسه، حيث هبطت Viking 2 التابعة لناسا في عام 1976.


ويبلغ طول Zhurong حوالي 1.8 متر، ويزن 240 كيلوغراما، وهو أصغر بكثير من المركبة الفضائية "بيرسيفيرانس" و"كوريوسيتي" التابعة لناسا.



ويأتي مسبار CNSA مجهزا تجهيزا جيدا لمهمته الجيولوجية، مع ترسانة من الكاميرات ورادار مخترق للسطح ومحطة أرصاد جوية وكاشف للمجال المغناطيسي، بالإضافة إلى أداة لتقييم التركيب الكيميائي للصخور والجسيمات الأخرى.


ويعد مشروع Tianwen-1 أول مهمة بين الكواكب منفردة في الصين، بعد فشل مشروع التعاون مع روسيا في عام 2011 في الخروج من مدار الأرض.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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