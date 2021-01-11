الضرب حتى الموت.. أغرب عادات الزواج من العروس بإحدى القبائل الإثيوبية

الوكيل الاخباري - في قصة غريبة تبين الحياة في القبائل الإثيوبية تخوض إحدى القبائل إثيوبية مبارزة احتفالية حيث يضرب الرجال بعضهم البعض بالعصي من أجل الفوز بعروس.



ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل، يعد العرض الدامي والعنيف في كثير من الأحيان بين قبائل "سوري" المكتفي ذاتيًا في جنوب الدولة إثيوبيا بمثابة طقوس لمرور الرجال في اختبارات الزواج والفوز بالعروس المرادة.



يمنح الفائز مكانة كبيرة وغالبًا ما تكون معارك دونجا تنافسية للغاية ، مما يؤدي أحيانًا إلى إصابة خطيرة وموت المنافسين، علاوة على الاصابة بندوب المعركة كدلالة على الفخر.



ففي وادي أومو ، يمكن رؤية الرجال يرتدون خوذات محلية الصنع ، ويدفعون بالعصي الطويلة في أجساد بعضهم البعض وذلك لإثبات أنفسهم للنساء ، حيث تم تصميم تلك المعارك ايضا لتدريب الشباب على العنف المستقبلي في المنطقة المضطربة.



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المصدر : صدى البلد



