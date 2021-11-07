العالم على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر 19 الجاري

الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أن العالم سيشهد أطول خسوف جزئي للقمر بالقرن الـ 21 في الـ19 من نوفمبر الجاري، مع رؤية واضحة في أمريكا الشمالية للخسوف. وكشفت «ناسا» أن الخسوف يمكن أن يستمر 3 ساعات و28 دقيقة. مضيفة أنه «من المحتمل أن يكون الخسوف أطول خسوف بين عامي 2001 و2100».



وحسب «ناسا»، ستمر الأرض بين الشمس والقمر في الساعات الأولى من 19 نوفمبر، لتلقي بظلالها على القمر الأخير، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.



المصدر - البيان

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