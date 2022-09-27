العالم يشهد كسوفاً جزئياً للشمس في 25 تشرين الأول المقبل

الوكيل الإخباري-أعلن مركز "القبة السماوية" الفلكي في موسكو، أن سكان الأرض سيشهدون كسوفاً جزئياً للشمس في تشرين الاول المقبل.



وجاء في بيان صادر عن المركز، أن في 25 من أكتوبر المقبل سيشهد سكان الأرض كسوفاً جزئياً للشمس، هذه الظاهرة ستكون مرئية لسكان عديدٍ من المناطق الروسية، وسكان معظم المناطق الأوروبية وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط والأجزاء الغربية من آسيا وسكان جزر جرينلاند".



وأضاف: "في اليوم المذكور سيتمكّن سكان روسيا من ملاحظة كسوف الشمس في الفترة ما بين الساعة 12:00 والساعة 16:01 بتوقيت موسكو، والكسوف سيكون جزئياً، وبالنسبة لسكان موسكو، سيحجب القمر هالة الشمس بنسبة 63% تقريباً، أما سكان المناطق الروسية المطلة على البحر الأسود فسيشاهدون هذه الظاهرة، لكن الشمس ستكون محجوبة أقل بقليل".

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وتبعا للبيان، فإن "سكان مدينة خانتي-مانسييسك الروسية سيتمكنون في 25 تشرين الأول المقبل من مشاهدة ظاهرة كسوف الشمس أيضاً، وسيظهر لهم قرص الشمس محجوباً بالقمر بنسبة أكبر مما يظهر عليه في موسكو، ويتوقع أن يظهر لهم الكسوف بشكل واضح حوالي الساعة 14:00".

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