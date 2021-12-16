العثور على آلاف القطع الأثرية في شقة مغارة علي بابا بمصر

الوكيل الإخباري - كشفت النيابة العامة المصرية أنها عثرت على نحو 2672 قطعة أثرية وتاريخية ما بين 5 آلاف قطعة فنية أخرى في شقة ومحل بحي الزمالك بالقاهرة، والتي عرفت إعلاميا بـ"مغارة علي بابا".





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وذكرت النيابة المصرية في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك" أنها انتهت في غضون 5 أشهر مضت من فحص ما يربو على 5 آلاف قطعة في التحقيقات المشار إليها، وسلمت منها للجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار 1384 ثَبتتْ أثريتها، و1288 قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية مُوصى بتسجيلها كآثار.



وكانت النيابة العامة المصرية قد تلقت إخطارًا من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "بشأن ما انتهت إليه إدارة التنفيذ بها أثناءَ اتخاذها إجراءات الحجز على منقولات الوحدة السكنية والمحل المشار إليهما، نفاذًا لحكم قضائيّ في نزاعٍ مدنيّ بناءً على طلب رافع الدعوى من عثورها على قطع أثرية إبَّانَ مباشرة إجراءات الجرد، وذلك لاتخاذ النيابة العامة إجراءاتها القانونية".

وعهد النائب العام إلى فريق تحقيق من رؤساء النيابة العامة المصرية بمكتبه الفنيّ باتّخاذ إجراءات التحقيق في القضية وإعدادها للتصرف.

المصدر - الخليج الجديد

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