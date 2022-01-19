العثور على أحافير سمكة قرش عملاقة عاشت منذ 195 مليون عام في أنطاليا

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام تركية بأن عمال في محجر رغم تمكنوا من العثور على أحافير لسمكة قرش عملاقة عاشت منذ 195 مليون عام بالقرب من أنطاليا التركية. وتعتبر الميغالودون أكبر سمكة قرش على الإطلاق عاشت في أعماق محيطات العالم.





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عثر العمال في محجر رخام بالقرب من مدينة أنطاليا التركية على متحجرات سمكة قرش عملاقة تسمى بـ “الميغالودون” عاشت منذ 195 مليون عام. أفادت بذلك الاثنين 17 يناير صحيفة “الصباح” التركية.





يذكر أن الميغالودون هي واحدة من أكبر الكائنات البحرية التي تعيش في مياه المحيطات. وتم العثور على أحافيرها على سطح قطعة من الرخام في منطقة كوركوتيلي في مقاطعة أنطاليا التركية.





صوت بيروت انترناشونال

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