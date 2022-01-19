الأربعاء 19-01-2022
الوكيل الاخباري

الصفدي: الاردن مستهدف عبر الحدود الشمالية من تجار المخدرات

مصر تطبق إجراءات جديدة على السياح القادمين من روسيا

وزير التربية: مجلس الوزراء يبحث اليوم تأجيل دوام المدارس

عالم وبائيات إيطالي يحذر: نحن أمام خطر ظهور متحور أكثر قوة من أوميكرون

الشرطة الألمانية تحقق في آلاف حالات الاشتباه بتزوير شهادات لقاح كورونا

إزالة عوائق أمام 3 حافلات سياح جنوب المملكة

إخلاء بناية إثر حريق كبير في إربد

ثلوج وانجماد واغلاق جزئي لعدة طرق في الطفيلة

مصر: نحتاج 50 متطوعا أصحاء 100% لإجراء التجارب السريرية للقاح

المخابز : سلاسل التوريد للطحين تعمل بصورة اعتيادية

الأربعاء، 19-01-2022 11:00 ص

العثور على أحافير سمكة قرش عملاقة عاشت منذ 195 مليون عام في أنطاليا

61e6714f4c59b70b125d27c9


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام تركية بأن عمال في محجر رغم تمكنوا من العثور على أحافير لسمكة قرش عملاقة عاشت منذ 195 مليون عام بالقرب من أنطاليا التركية. وتعتبر الميغالودون أكبر سمكة قرش على الإطلاق عاشت في أعماق محيطات العالم.

اضافة اعلان

عثر العمال في محجر رخام بالقرب من مدينة أنطاليا التركية على متحجرات سمكة قرش عملاقة تسمى بـ “الميغالودون” عاشت منذ 195 مليون عام. أفادت بذلك الاثنين 17 يناير صحيفة “الصباح” التركية.

يذكر أن الميغالودون هي واحدة من أكبر الكائنات البحرية التي تعيش في مياه المحيطات. وتم العثور على أحافيرها على سطح قطعة من الرخام في منطقة كوركوتيلي في مقاطعة أنطاليا التركية.

صوت بيروت انترناشونال 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61e72c844236043e901a58fd

إسبانيا.. وفاة أكبر معمر سنّا في العالم عن 112 عاما

0

اليابان تؤجل إطلاق أكبر صواريخها الفضائية - فيديو

1-1494312

دار سوذبيز تعرض ألماسة من خارج العالم

الصين-بحر-2

صيادون صينيون يعثرون على أجهزة تجسس تحت الماء

image (1)

2000 عام عمر جمجمة تحمل أدلة نجاح عمل جراحي

image

ما قصة الطريق الذي يخترق بناية في اليابان؟ - فيديو

أخبار متعلقة
image (1)

تركيا تنجح في إطلاق أول قمر اصطناعي مصغر إلى الفضاء

FH4bfDFXEAM6hWR

وفاة إحدى أقصر النساء في العالم - فيديو