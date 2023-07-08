العثور على أحفورة عمرها 500 مليون عام في أمريكا

الوكيل الإخباري - كشف الدكتور كارما نانغلو من قسم الأحياء العضوية في جامعة هارفارد حفرية جديدة عمرها أكثر من 500 مليون عام.



وأطلق الباحثون على الأحفورة اسم «ميغاسيفون ثيلاكوس»، وكشفوا عن أن أسلاف الغلاليات البحرية عاشت كحيوانات ثابتة تتغذى بالترشيح ومن المحتمل أنها خضعت للتحول من يرقة تشبه الشرغوف.

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وتعد «ميغاسيفون ثيلاكوس» الأحفورية الوحيدة المؤكدة التي تحافظ على الأنسجة الرخوة والتي تم اكتشافها حتى الآن.

وهي الأقدم من نوعها في التاريخ التي نشأت من تكوين منتصف الكمبري مارجوم في ولاية يوتا الأمريكية.

وتم التعرف على الحفرية على أنها غلالية من قبل الباحث المشارك، رودي ليروسي-أوبريل، والبروفيسور خافيير أورتيغا هيرنانديز أثناء زيارة متحف يوتا للتاريخ الطبيعي.

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