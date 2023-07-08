السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

سفير سوريا السابق لدى أنقرة: الأسد لن يلتقي أردوغان الا بشروط

رئيس الوزراء يعمم على الوزارات والدوائر الحكومية اعتباراً من الخميس المقبل

وزير الزراعة يزور معهد باري في إيطاليا

مركبات تتحول لأدوات قتل.. الأردن يخسر 3500 إنسان خلال 6 سنوات

مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات "مهرجان جرش" الاثنين

التربية تنشر أسئلة امتحان علوم الارض

تجنبا للتبعات القانونية .. بيان حكومي هام اليوم السبت

توضيح حول رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

طلبة توجيهي أدبي: أغلب أسئلة امتحان العلوم الإسلامية من سنوات سابقة

التربية تنشر أسئلة امتحان العلوم الإسلامية

السبت، 08-07-2023 10:16 ص

العثور على أحفورة عمرها 500 مليون عام في أمريكا

347


الوكيل الإخباري - كشف الدكتور كارما نانغلو من قسم الأحياء العضوية في جامعة هارفارد حفرية جديدة عمرها أكثر من 500 مليون عام.

وأطلق الباحثون على الأحفورة اسم «ميغاسيفون ثيلاكوس»، وكشفوا عن أن أسلاف الغلاليات البحرية عاشت كحيوانات ثابتة تتغذى بالترشيح ومن المحتمل أنها خضعت للتحول من يرقة تشبه الشرغوف.

اضافة اعلان


وتعد «ميغاسيفون ثيلاكوس» الأحفورية الوحيدة المؤكدة التي تحافظ على الأنسجة الرخوة والتي تم اكتشافها حتى الآن.

 

وهي الأقدم من نوعها في التاريخ التي نشأت من تكوين منتصف الكمبري مارجوم في ولاية يوتا الأمريكية.

 

وتم التعرف على الحفرية على أنها غلالية من قبل الباحث المشارك، رودي ليروسي-أوبريل، والبروفيسور خافيير أورتيغا هيرنانديز أثناء زيارة متحف يوتا للتاريخ الطبيعي.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1677098332_image

انطلقت من مطار عربيّ... هبوط طائرة إضطرارياً فما الذي جرى على متنها؟

ما-اسم-صوت-القرد

شاهد قرد يهاجم فتاة أثناء تصويرها للسحاب في السعودية

395851Image1-1180x677_d

شاهد صخرة عملاقة تظهر فجأة وتسحق 3 سيارات في الهند

alrasheedmedia-64a84a9a0985d-860x517

هندي ينحت تمثالا مشابها لزوجته بعد وفاتها

214067

زعنفة قرش 'مزيفة' تثير رعب الطلاب برحلة مدرسية في بريطانيا - صورة

الشرطة-الألمانية-1

قضى 13 عاما خلف القضبان ثم برأته محكمة ألمانية