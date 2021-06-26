العثور على أقدم ضحية في التاريخ لهجوم سمك القرش تعود إلى 3000 عام في اليابان - صور

الوكيل الإخباري - تمكن العلماء من حل لغز الموت المروّع لرجل ما قبل التاريخ، بعد دراسة إصاباته العنيفة المتعددة بشكل منهجي.



وتوصل الفريق بقيادة علماء من جامعة أكسفورد إلى اكتشاف أن الضحية التي يبلغ عمرها 3000 عام، هاجمتها سمكة قرش في بحر سيتو الداخلي للأرخبيل الياباني.

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يُظهر البحث الجديد الذي نشر في Journal of Archeological Science أن هذه الضحية هي أقدم دليل مباشر على هجوم سمكة قرش على إنسان. وأعاد فريق بحث دولي صياغة ما حدث بعناية، باستخدام مزيج من علم الآثار وتقنيات الطب الشرعي.



وقال العلماء: "من المرجح أن الرجل فقد ساقه اليمنى ويده اليسرى في الهجوم، وكانت جروحه قاتلة حيث بلغ مجموعها 790 علامة أسنان على الأقل وصلت إلى العظام".



وتابعوا: "على الرغم من تأثر العديد من الأوعية الدموية والأعضاء، فمن المحتمل أن تكون الشرايين السفلية الأكبر حجما على الأقل قد قُطعت في وقت مبكر من الهجوم. وكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى موت سريع نسبيا من صدمة نقص حجم الدم".



ويصف الفريق الرجل بأنه أقدم ضحية مسجلة لهجوم سمك القرش في العالم، ويسبق الهجوم الكتابات اليونانية في القرن الخامس، والرسوم التوضيحية التي تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد لهجمات أسماك القرش، فضلا عن الحالات الأثرية المعروفة.



ويضع التأريخ بالكربون المشع الرجل بين عامي 1370 و1010 قبل الميلاد خلال حقبة جومون للصيادين والجامعين في اليابان ما قبل التاريخ، وهو الوقت الذي حدث فيه صيد سمك القرش على الأرجح.



ووقع التنقيب عنه في حوالي عام 1920 من موقع مقبرة تسوكومو في أوكاياما باليابان بالقرب من بحر سيتو الداخلي الياباني.



وفي البداية، أصيب الباحثون بالحيرة من الإصابات المفرطة للرجل، وغطت عظامه جروح مسننة بأحجام وأشكال مختلفة، وكانت يده مقطوعة، وكانت إحدى ساقيه مفقودة. ولم يتضح لهم كيف أو لماذا تسبب إنسان آخر في مثل هذه الإصابات الشديدة، أو مدى شيوع هجمات الحيوانات المحلية المبلغ عنها.

وافترض الباحثون أنه ربما تعرض للهجوم أثناء الصيد مع رفاقه، وبناء على علامات الأسنان، يعتقدون أن الكائن كان إما نمرا أو قرشا أبيض، تم العثور على بقايا كلا النوعين في المنطقة.













المصدر - لبنان 24



