العثور على ألواح شوكولاته تعود لعام 1900 صالحة للأكل في استراليا

الوكيل الإخباري _ عثر موظفي المكتبة الوطنية في استراليا على ألواح شوكولاته ضمن مقتنيات الشاعر الأسترالي الراحل بانجو باترسون، والتي تعود إلى عام 1900، وهي عبارة عن هدية تذكارية قدمتها الملكة البريطانية فيكتوريا إلى الجنود، خلال حرب “البوير”.





واشارت المسؤولة في المكتبة الوطنية الأسترالية، جينيفر تود الى انه كان هناك رائحة ممتعة عندما تم فتح عبوة الشوكولاته.



وكتب على ألواح الشوكولاته “أتمنى لك عاماً جديداً وسعيداً. فيكتوريا”.

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يشار الى أن ألواح شوكولاته “كادبوري” المكتشفة صالحة إلى درجة كبيرة ويمكن تناولها.

المصدر : الامارات نيوز



