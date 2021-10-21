الخميس 21-10-2021
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الخميس، 21-10-2021 01:03 م

العثور على الطفلة السعودية نوف القحطاني - فيديو

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الوكيل الإخباري - بعد أن إختفت الطفلة السعودية نوف القحطاني البالغة من العمر 11 سنة، في ظروف غامضة، ولم تكشف اي تفاصيل عنها، وتصدر الخبر الترند على مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية.

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أعلن شاب صديق للعائلة بفيديو نشره بحسابه الخاص العثور على نوف، وشكر المتابعين على تفاعلهم وحسهم الإنساني.

 

وعلق الشاب على الفيديو: "اللهم لك الحمد والشكر".

 

وكانت نوف قد خرجت من منزلها، بعدما ارتدت عباءتها في حي الموسى بالرياض، من أجل رمي النفايات، لكنها لم تعد، وقد أنشأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ باسم "المفقودة نوف القحطاني"، مناشدين كل من رآها أو لديه أي معلومات عنها، أن يتواصل مع عائلتها. وذكرت العائلة انها لم تجد أثراً للطفلة لغاية اللحظة، كما انها لم تخبر والدها بعد باختفائها، خوفاً عليه وعلى صحته، لاسيما أنه كبير في السن.

 

 

المصدر - الفن 

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