الأحد 24-09-2023
الوكيل الاخباري

قمر الحصاد يضيء سماء المملكة في هذا الموعد

أمانة عمان تضيء جبل القلعة بألوان العلم السعودي- صور

التعليم العالي: دوام الجامعات الحكومية 8 تشرين الأول والخاصة في 15 من ذات الشهر

البلقاء التطبيقية: إنشاء كلية المهن الطبية المساندة في مركز الجامعة بالسلط

11.3 مليون يورو كلفة تنفيذ مشروع صرف صحي في منطقة الجبيهة

الأسير كايد الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ53 في سجون الاحتلال

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يسعى إلى جر المنطقة إلى مربع العنف عبر عدوانه المتواصل

شكاوى من تعطل نظام إصدار "الهوية الشخصية" في عدد من مكاتب الأحوال المدنية

الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات عاجلة لتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم من 1.5 قرش إلى 2.5 قرش

الأحد، 24-09-2023 10:49 ص

العثور على بقايا بشرية داخل فك تمساح يتجاوز الأربعة أمتار بولاية فلوريدا الأمريكية

12290953_p


الوكيل الإخباري - قالت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية أنها عثرت على بقايا بشرية داخل فك تمساح يبلغ طوله 4.17 متر يوم الجمعة، في قناة إلى الشمال من حدائق فلوريدا النباتية.

ونقلت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز"  إنه تم إخراج التمساح من الماء و" قتله بوسيلة إنسانية رحيمة"، مضيفا أن فريق الغوص "انتشل أيضا بقايا شخص بالغ متوفى من الممر المائي".

اضافة اعلان


ولم يكشف حتى الآن عن أي تفاصيل تتعلق بهوية الضحية، فيما لا يزال التحقيق جاريا في ملابسات الواقعة. كما أنه من غير الواضح ما إذا كان التمساح مسؤولا بشكل مباشر عن وفاة الشخص.


وقال أحد السكان إنه كان يسير في المنطقة عندما رأى التمساح يضغط على جثة. وركض إلى محطة إطفاء قريبة لإبلاغ السلطات.

 

يشار إلى أن هجمات التماسيح أمر غير شائع إلى حد ما في فلوريدا. وتم تسجيل هجومين مميتين في فلوريدا حتى الآن هذا العام.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ba216052e279a705ef052a0ec845398d_XL

أغرب قصة نزيل زنزانة في التاريخ بهذا البلد

650d591342360460b25433a9

احذر..خدع ذهنية لجذب المزيد من المال قد تسبب إفلاسك!

ddbd

لتقشير البيض المسلوق بسهولة.. إليكم 12 حيلة ذكية

Doc-P-1110044-638310101005967712

بمبلغ قياسي.. بيع عملة ورقية نادرة من فئة 10 آلاف دولار في أمريكا- صورة

25869

شاهد.. مشاجرة جماعية بين السيدات في حفل زفاف بالسودان يثير الجدل

f155320c-c696-424d-b244-bfa44179d424-768x432

شاهد سيارة تدخل في أحد الصيدليات بسبب السرعة في السعودية