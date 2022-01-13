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الخميس، 13-01-2022 09:07 ص

العثور على بقايا تنين بحر في بريطانيا عمرها 180 مليون عام - صورة

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الوكيل الإخباري - اكتشف باحثون حفرية كائن ضخم، عاش قبل 180 مليون سنة، داخل محمية «روتلاند ووتر» ببريطانيا، في حدث وصفه علماء بأنه نادر في تاريخ المملكة المتحدة.

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وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، فإن الباحثين عثروا على هيكل عظمي طوله 9.7 أمتار، لحيوان يسمى «إكثيوصور» ويلقب بـ«تنين البحر». وقالت الهيئة التي تتولى حماية الحياة البرية في تلك المنطقة: «إن الهيكل الذي عثر عليه، الأكبر والأكثر اكتمالاً بتاريخ بريطانيا»، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوزعربية.


 

 

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