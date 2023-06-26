الإثنين 26-06-2023
الوكيل الاخباري

تحديد ساعات دوام باص عمان خلال عطلة العيد

وزارة التربية تعلن عن ترقيات واسعة

برقم غير مسبوق .. إنجاز 39 ألف معاملة في إدارة الترخيص أمس الاحد

3515 طن من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

اخترقت "سكين" صدره… إنقاذ حياة شاب 19 عاما في مستشفيات البشير

مواطن يعاني من أمراض نفسية يطعن نفسه ويصيب ابنته في الزرقاء

البنك المركزي يُصدر مذكرة للبنوك بشأن الدوام خلال عيد الأضحى

بدء موسم الخوخ والدراق .. ومدير السوق المركزي يوضح حول الاسعار

الأوقاف توضح حول تأجير بعض دورات المياه التابعة للمساجد الرئيسية

توجيه وايعاز من مدير الأمن العام بمناسبة عيد الأضحى

الإثنين، 26-06-2023 11:33 ص

العثور على ثعبان طوله 1.5 متر بموقف سيارات في فيينا - صورة

86c08249-b805-404a-8728-9caf41e6552d


الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة في العاصمة النمساوية فيينا أنه تم العثور على ثعبان من نوع البيثون الملكي طوله 1.5 متر في غابة بالقرب من موقف سيارات.

وقالت الشرطة، يوم الاحد ، إن أحد عناصرها لاحظ الثعبان وأخذه، ثم سلَّمه إلى خدمات إنقاذ الحيوان.

اضافة اعلان


ومن المرجَّح أن يكون شخص ما ترك الثعبان حيث بدا في حالة ضعف عندما تم العثور عليه.


وأفاد التقرير بأن الثعبان لم يحاول مهاجمة الشرطي أو الهروب.


يًذكر أن الثعابين من نوع البيثون الملكي تعيش في غرب ووسط أفريقيا، وهي ليست سامة وتعتبر مسالمة نسبياً.


وغالباً ما يتم الاحتفاظ بهذه الثعابين في حظائر كحيوانات أليفة غريبة، وتتغذى على الفئران والجرذان والطيور بعد خنقها بجسمها.

 


 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2_1

فيديو لقائد غواصة تيتان قبل الكارثة: 'هناك مشكلة بالتحكم'

222-1-768x612

شاهد حاج من جنوب إفريقيا يخطف الأنظار في مكة بزيه المصنوع من جلد النمور

5349096-231774135

تعرف على قصة تكبيرات العيد

8845CDED-42E1-40B8-9B34-8B03A148E4EA

اليوم أول مناسك الحج.. ضيوف الرحمن يقضون يوم التروية بـ'منى'

1565337702184

يوم التروية.. سبب تسميته وأعمال الحجاج فيه

239236

مناسك الحج خطوة بخطوة

أخبار متعلقة
8971826-1560358407

النمسا تسجل أكبر نمو سكاني منذ تأسيس الجمهورية الثانية