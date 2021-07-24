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السبت، 24-07-2021 09:48 ص

العثور على جثة رضيعة بسطح منزل في مصر

رضيعة


الوكيل الإخباري - عثرت السلطات الأمنية المصرية، الجمعة، على جثة طفلة رضيعة تبلغ من العمر 4 شهور، حول رقبتها آثار خنق أعلى سطح منزلها بقرية الحبالة بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية، بحسب صحيفة الأهرام المصرية.

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تلقى مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بسيون، بالعثور على جثة طفلة رضيعة أعلى سطح منزلها بقرية الحبالة.


وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين أن الطفلة تدعى "رحمة. ع. ع " تبلغ من العمر 4 شهور ومقيمة بقرية الحبالة، وحول رقبتها آثار خنق، فيما تم نقلها إلى مستشفى المنشاوي العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

 

البيان


 




 

 


 

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