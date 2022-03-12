العثور على جثة سعودي بعد 9 أيام من اختفائه

الوكيل الإخباري - أعلن فريق غوث للإنقاذ في السعودية ، يوم الجمعة، عن العثور على مفقود الخرج محمد عبدالله العجمي بمركز حرض بالأحساء، متوفَّى، على بعد 2 كيلو متر من سيارته وذلك بعد 9 أيام من فقده.



وقال فريق غوث عبر حسابه في تويتر : " تم العثور على المفقود العجمي رحمه الله في مخطط أنابيب شركة النفط التابع لمركز حرض بعد أن ترجل من سيارته بمسافة 2 كلم ".

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جدير بالذكر أن محمد عبدالله العجمي فُقد يوم الخميس الموافق 30 رجب 1443 هـ، ويبلغ من العمر 26 عاما، وكان يقود سيارته، وفقد حال توجهه من الخرج بالرياض إلى حرض بالشرقية.

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