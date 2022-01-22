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السبت، 22-01-2022 10:12 ص

العثور على حطام طائرة أميركية سقطت قبل 77 عاماً

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الوكيل الإخباري - عُثر على حطام طائرة عسكرية أمريكية من الحرب العالمية الثانية في جبال الهيمالايا الهندية النائية بعد 77 عاماً على تحطمها، إثر عمليات بحث شاقة أودت بحياة ثلاثة مرشدين.

وكانت طائرة C-46 تقل 13 شخصاً من كونمينغ في جنوب الصين عندما اختفت في ظل طقس عاصف فوق جبل في ولاية أروناتشال براديش في الأسبوع الأول من العام 1945.

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وقال كلايتون كولس، وهو مغامر أمريكي قاد المهمة بطلب من ابن أحد ضحايا الرحلة المنكوبة "لم نسمع أي شيء عن هذه الطائرة بعد الحادثة. لقد اختفت ببساطة".

وتوفي ثلاثة مرشدين بسبب انخفاض حرارة جسمهم في المرحلة الأولى من المهمة أثناء التخييم بالتزامن مع عاصفة ثلجية في سبتمبر.

وعثر الفريق أخيراً على الطائرة على قمة جبل مغطى بالثلوج الشهر الماضي، حيث تمكنوا من التعرف إلى الحطام من خلال رقم ذيل الطائرة.ولم يُعثر على بقايا بشرية بين الحطام.

البيان 

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