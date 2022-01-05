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الأربعاء، 05-01-2022 07:52 ص

العثور على رضيع حديث الولادة بحمام طائرة في افريقيا

طفلة 4


الوكيل الإخباري - عثر على طفل رضيع، حديث الولادة، في سلة مهملات في حمام طائرة تابعة لشركة طيران موريشيوس، والتي تقع مقابل الساحل الجنوبي الشرقي لقارة إفريقيا.

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وعثرت السلطات في مطار سير سيووساغور رامغولام الدولي في موريشيوس على المولود الجديد أثناء فحص جمركي روتيني، وفقا لبي بي سي.


وقالت الصحيفة إنه تم القبض على والدة الرضيع التي أنجبته على متن الطائرة والتي تبلغ من العمر 20 عاما.


وأنكرت المرأة في البداية أنها والدة الطفل، الذي تم العثور عليه عندما هبطت رحلة رأس السنة الجديدة في عاصمة موريشيوس، بورت لويس، بعد رحلة من مدغشقر.

 

وذكرت الصحيفة أن الأم، التي لم تحدد هويتها، أخضعت لفحص طبي أكد أنها أنجبت لتوها طفلا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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