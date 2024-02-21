العثور على ساق بشرية على مسار مترو أنفاق في نيويورك

الوكيل الإخباري - عُثر خلال عطلة نهاية الأسبوع على ساق بشرية على السكة الحديد في قطارات الأنفاق بنيويورك، في حادثة مروعة تحقّق فيها شرطة المدينة الأميركية لإيجاد كامل الجثة.



وأوضحت الشرطة الامريكية أنّ عناصرها استجابوا خلال منتصف نهار يوم السبت لمكالمة تبلغ عن العثور على "بقايا بشرية" على سكة الخط الرابع في منطقة برونكس.

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وأضافت الشرطة الامريكية "عثر عناصر الشرطة عندما وصلوا على ساق بشرية".



وشهدت شبكة مترو الانفاق في نيويورك بعض الحوادث المأسوية في السنوات الأخيرة حظيت بتغطية إعلامية، على غرار حوادث دفع مسافرين إلى مسار المترو من مجرمين أو أشخاص يعانون اضطرابات ذهنية.

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