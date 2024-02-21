الأربعاء 21-02-2024
الوكيل الاخباري
 

وسط مقاومة كبيرة .. كتائب القسام تقنص جنديا إسرائيليا في حي الزيتون

استشهاد 8 مرضى نتيجة توقف الكهرباء بمستشفى ناصر

التنمية تكرم دور رعاية الأطفال الحاصلة على نتائج متميزة في معايير ضبط الجودة

حماس: تعليق مساعدات برنامج الأغذية العالمي سيضاعف المعاناة في شمال غزة

حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية

هام من الضريبة لأصحاب الشركات والمنشآت والأفراد

استشهاد الأسير الشاويش في سجن "نفحة" للاحتلال

وزارة الصحة بغزة: سوء التغذية من أخطر ما يواجهه سكان القطاع

إنشاء وتنفيذ حديقة وسط عجلون بـ 54 ألف دينار

الهلال الأحمر بغزة: أجلينا 21 جريحا من مجمع ناصر بخان يونس

الأربعاء، 21-02-2024 12:51 م

العثور على ساق بشرية على مسار مترو أنفاق في نيويورك

240220-bronx-4-train-mb-0939-32d8c6-1024x538


الوكيل الإخباري - عُثر خلال عطلة نهاية الأسبوع على ساق بشرية على السكة الحديد في قطارات الأنفاق بنيويورك، في حادثة مروعة تحقّق فيها شرطة المدينة الأميركية لإيجاد كامل الجثة.

وأوضحت الشرطة الامريكية أنّ عناصرها استجابوا خلال منتصف نهار يوم السبت لمكالمة تبلغ عن العثور على "بقايا بشرية" على سكة الخط الرابع في منطقة برونكس.

اضافة اعلان


وأضافت الشرطة الامريكية "عثر عناصر الشرطة عندما وصلوا على ساق بشرية".


وشهدت شبكة مترو الانفاق في نيويورك بعض الحوادث المأسوية في السنوات الأخيرة حظيت بتغطية إعلامية، على غرار حوادث دفع مسافرين إلى مسار المترو من مجرمين أو أشخاص يعانون اضطرابات ذهنية.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
201902170326522652

مهرجان الفوانيس يضيء سماء تايوان- صور

dolphins-arabiaweather6-1-2023

رصد أحد أندر الدلافين وأكثرها غرابة في العالم - صورة

Doc-P-1166295-638440141925675386

إمرأة بريطانية تستيقظ من غيبوبة دامت 5 سنوات بعد سماعها نكتة

Doc-P-1104435-638295405388390634

حفل زفاف يتحول الى ساحة معركة في تركيا

Doc-P-1166257-638440074653864988

فيديو لأطول رجل بالعالم يمازح أقصر امرأة في كاليفورنيا

Doc-P-1166276-638440112405844757

شاهد فطر ينبت من ساق ضفدع حي في الهند

أخبار متعلقة
555.

مسافر ينقذ طائرة قبل إقلاعها في بريطانيا.. لاحظ 'الجزء المفقود' - فيديو