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الثلاثاء، 30-11-2021 09:42 ص

العثور على سفينة و35 طائرة غارقة في مثلث برمودا

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الوكيل الإخباري - حقق باحثو مثلث برمودا اكتشافاً مهماً، إذ عثر مسبار على حطام سفينة عمرها 80 عاماً و35 طائرة غارقة. ويُعرف مثلث برمودا الواقع قبالة الساحل الشرقي لأمريكا، بأنه وراء اختفاء عشرات الطائرات والسفن، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وعلى الرغم من أن المنطقة الغامضة تبلغ مساحتها ما بين 500000 و1500000 ميل مربع، إلا أنها لا تظهر على الخرائط الرسمية. ويقال عموماً إن حدودها تمتد من فلوريدا إلى جزر الأنتيل الكبرى حتى برمودا. وعلى مدى 200 عام الماضية، اختفت حوالي 50 سفينة و20 طائرة في المثلث، مع تعذر تفسير العديد من الحوادث بالعلوم الفيزيائية.

وتعد مهمة قصة البحرية الأمريكية، الرحلة 19، واحدة من أكثر حالات الاختفاء شهرة في مثلث برمودا، والتي ساعدت في ختم سمعتها المخيفة.

واختفى سرب من خمس طائرات وطاقمها المكون من 14 فرداً فوق المثلث بعد وقت قصير من نهاية الحرب العالمية الثانية، ولم يُر مرة أخرى. 

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المصدر - البيان 

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