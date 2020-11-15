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الأحد، 15-11-2020 12:16 م

العثور على سن ضخم في شاطئ ولاية ساوث كارولينا الأميركية

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الوكيل الاخباري- بعد نحو أسبوعين من اكتشاف سن ضخم عثرت عليها امرأة على شاطئ في ولاية ساوث كارولينا الأميركية، لا تزال الأسئلة تدور عن المخلوق الذي تنتمي إليه هذه القطعة.

وفي 30 أكتوبر الماضي، نشرت ميسي تريسويل صوة للسن الضخم على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقد عثرت عليها خلال زياتها لجزيرة في ساوث كارولينا.

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وقالت ميسي تريسويل لصحيفة "ساوث كارولينا" المحلية: "إنه سن جميل".
وسارع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي للتكهن بشأن نوع المخلوق صاحب السن الغريب، وكتب أحد المستخدمين: "لا بد أن يكون لسمكة قرش كبيرة".


وقال رجل آخر إنه يشعر بالغيرة من المرأة التي عثرت على السن، مشيرا إلى أنه عثر في الجزيرة نفسها على 48 سنا أصغر حتى الآن، لكنه أكد أنه لم يعثر على أي سن بهذا الحجم.


ورجح البعض أن يكون السن لنوع منقرض من أسماك القرش، التي كانت تجوب البحار منذ ملايين السنين.


لكن باحثين قالوا إن أسنان "القروش القديمة" التي تم العثور عليها عادة ما تكون أكبر من يد الإنسان، وفقما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.


وقالت تريسويل للصحيفة: "التقطتها، ثم وقفت وأنا مصدومة جدا بينما كنت أحملها في يدي. لقد أسقطتها على الرمال وأنا أصرخ تماما مثل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات".


وتابعت: "قفزت لأعلى ولأسفل وكنت أبكي. لا أستطيع أن أصدق هذا. يا إلهي، لقد وجدت للتو سنا ضخما".

 

 

المصدر: سكاي نيوز


 




 

 


 

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