السبت 10-10-2020
الوكيل الاخباري

جامعة اليرموك توضح حول قبولات كلية الطب

اجراء 700 فحص كورونا في إربد

نقابة الصاغة للوكيل : ارتفاع أسعار الذهب محليا

انخفاض عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها تجارة عمان خلال 9 أشهر

اصابتان جديدتان بكورونا في الرمثا

توصيات قادمة بعد الحظر الشامل

أسعار الذهب السبت 10/10/2020

وفيات السبت10/10/2020

انخفاض طفيف على الحـرارة

لجنة الاوبئة : كورونا لا يرحم أي فئة عمرية




السبت، 10-10-2020 10:11 ص

العثور على فراشة بحجم الطيور في تشرنوبل - صور

00TB-BUTTERFLIES02-superJumbo


الوكيل الاخباري - فراشة الشريط الأزرق مدرجة في الكتاب الأحمر لأوكرانيا كنوع معرض للخطر.

اضافة اعلان

اكتشف موظفو القسم العلمي في محمية تشرنوبل للإشعاع والمحيط الحيوي، فراشة نادرة بحجم طائر.

 

حلقت فراشة الشريط الأزرق إلى العلماء. وتم الإبلاغ عن ذلك على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمحمية.

 



تم إدراج فراشة الشريط الأزرق في الكتاب الأحمر لأوكرانيا كنوع معرض للخطر، وهي أحد أكبر ممثلي الفراشات التي تعيش في أوروبا.

 

يمكن أن يصل طول الجناح الأمامي إلى 45 ملم، ويصل باع الجناح  إلى 110 ملم. الفراشة ليلية وتتفاعل بنشاط مع الضوء.


كما ورد على Facebook ، بعد انتهاء هطول الأمطار في المحمية، سيتم نقل الفراشة إلى الحور - هذه هي الشجرة المفضلة للفراشة.

 

 

المصدر : سبوتنك 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
free-cars2-750x488

بعد زيادة الأرباح .. شركة صينية تكافئ موظفيها بأكثر من 4 آلاف سيارة - فيديو

39d30a7be85d825db2fb62793250004f

فيديو يحبس الأنفاس... سمكة قرش تكاد تلتهم راكب أمواج

11a661c5afa988e06d1a939235fd41a4

خبير يحذر من التقاط صور من نوافذ المنازل والمكاتب

overcome-math-anxiety

مسألة رياضيات من منهاج الصف الأول تحير البالغين في أمريكا - صورة

fusion-boy-1602168341

مراهق أمريكي يدخل موسوعة غينيس بتصميم مفاعل نووي منزلي - فيديو

Doc-P-353339-637316930119119584

تحذير من مخاطر إعادة ارتداء القفازات التي تستخدم لمرة واحدة