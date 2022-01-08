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السبت، 08-01-2022 10:33 ص

العثور على فرن للفخار من عصور ما قبل التاريخ في الصين

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الوكيل الإخباري - اكتشف علماء آثار في منطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم شمالي الصين، فرناً للفخار من فترة عصور ما قبل التاريخ، في موقع أطلال يعود تاريخه إلى نحو 4000 عام، وفقاً للسلطات المحلية المعنية .

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وأفادت وكالة «شينخوا» الصينية بأن معهد الآثار الثقافية وعلم الآثار في المنطقة، أكد أنه تم اكتشاف أكثر من 40 منزلاً و33 حفرة وحفرة رماد وستة قبور وفرن واحد للفخار، وذلك أثناء تعاونه مع السلطات الثقافية في محافظة «نينغتشنغ» لتنفيذ أعمال تنقيب من أجل الحفاظ على موقع الأطلال.

وقال ليان جي لين، الباحث من المعهد: «اعتماداً على الطين الصلصال (الغضار) وأدوات صنع الفخار وفرن الفخار، نعتقد أنه كانت توجد عملية كاملة لصنع الفخار في الموقع».


وأضافت الوكالة أنه تم اكتشاف أكثر من 750 عينة من الفخار والأدوات الحجرية والبرونز وغيرها من اللقى الأثرية، بالإضافة إلى العديد من عظام الحيوانات في الموقع.

 

البيان 

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