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الأحد، 09-05-2021 10:37 ص

العثور على قائمة طعام عمرها 108 أعوام في مدينة ليفربول ببريطانيا-صورة

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الوكيل الإخباري- اكتشفت مجموعة من الأشخاص، خلال عملية تجديد أحد المقاهي في مدينة ليفربول البريطانية، قائمة طعام قديمة جدا، أشاروا إلى أنها تعود للعام 1913.

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وأعلنت هذه المجموعة التي يعمل أفرادها في مجال البناء، أن قائمة الطعام هذه سقطت من السقف، وكانت القائمة بتاريخ 15 يناير 1913، وتحمل اسم العلامة التجارية "Yamen Café and Tea Rooms"، وتعتبر واحدة من بين عدد من القطع الأثرية التي تم اكتشافها في العوارض الخشبية لمقهى "Leaf" في شارع بولد بوسط ليفربول، في حين أن القطع الأثرية الأخرى حوت قبعة نادل طرز عليها اسم "يامن"، وتعليمات حول لعبة الورق الإنجليزية.

من جانبها، أوضحت مؤسسة ومالكة "Leaf" ناتالي هايوود، لشبكة "CNN"، أن "الاكتشاف كان مذهلا"، نظرا إلى أن "Leaf" تبيع أنواعا خاصة من الشاي، مثل سابقتها، لافتة إلى أن "هذه العوارض الخشبية قد استخدمت سابقا كمساحة مكتبية، وتم تحويلها إلى مساحة خاصة للمناسبات".

وفي التفاصيل، قالت ناتالي: "سقطت هذه القائمة التي يصل عمرها إلى 108 سنوات.. إنها حالة لا تصدق على الإطلاق"، حيث أنه من بين العناصر المدرجة في القائمة: "الحساء الأيرلندي، والخبز، والبازلاء، والكركند، والسباغيتي، والشاي الروسي والهندي والصيني، ولحم العجل، والثور، وغيرها".

 


المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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